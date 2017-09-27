В центре Москвы пассажиры отобрали машину у таксиста

На улице Коровий Вал в столице два злоумышленника напали на таксиста. Мужчины под видом пассажиров сели в машину, после чего стали угрожать водителю и отняли у него личные вещи, передает РЕН ТВ.

Затем грабители высадили таксиста из автомобиля и уехали в неизвестном направлении. Позже полиция обнаружила машину, преступников найти пока не удалось. Материальный ущерб составил около 270 тысяч рублей.