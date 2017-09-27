На МКАД произошла смертельная авария с семью автомобилями

На 25-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей. ДТП произошло неподалеку от торгового центра Vegas. В результате аварии погиб один человек, двое получили травмы, передает "360".

Из-за ДТП на кольцевой автодороге образовался затор длиной около девяти километров. На месте работают правоохранители.

