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На МКАД произошла смертельная авария с семью автомобилями

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На 25-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей. ДТП произошло неподалеку от торгового центра Vegas. В результате аварии погиб один человек, двое получили травмы, передает "360".

Из-за ДТП на кольцевой автодороге образовался затор длиной около девяти километров. На месте работают правоохранители.

27 сентября 2017, 08:26

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