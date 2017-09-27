В центре Москвы сгорел ресторан

В одном из ресторанов в центре столицы произошел пожар. Заведение расположено в саду "Аквариум" на улице Большая Садовая.

Площадь возгорания в одноэтажном здании составила около 150 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать огонь. В результате ЧП никто не пострадал, передает сетевое издание m24.ru.

