Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом

Ужасающее в своей необъяснимой жестокости преступление расследуют столичные полицейские. По версии правоохранителей, известный советский спортсмен стал жертвой собственной дочери.

Первой тревогу забила бывшая жена вратарь сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева. Участковому 76-летняя пенсионерка объяснила, что прославленный советский спортсмен, чье имя некогда гремело на всю страну, уже больше недели не выходит на связь.

По адресу проживания 78-летнего Виктора Толмачева выехала полиция. Прибывших правоохранителей в дверях квартиры одного из домов по Открытому шоссе на востоке Москвы встретила 55-летняя дочь спортсмена. Она рассказала, что ее отец уехал отдыхать на Украину, в Закарпатье. Однако резкий запах, исходящий из глубин квартиры, заставил полицейских усомниться в ее словах.

И действительно, на диване сотрудники правоохранительных органов обнаружили полуразложившийся труп, накрытый брезентом, передает "Московский комсомолец". Несмотря на гнилостные изменения, экспертам удалось определить причину смерти – семь колото-резаных ранений.

В Москве найден мёртвым бывший вратарь хоккейной сборнойСССР Виктор Толмачев

По пред.данным,его убила дочь,с которой он жил в последние годы pic.twitter.com/KmhQfGYozO — Женни Шаден (@ShadenFM) 24 сентября 2017 г.

Женщина, которая неделю провела в одной квартире с телом зарезанного отца, была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, женщина созналась в совершении преступления. Близкие рассказали, что с семьей у подозреваемой всегда были натянутые отношения. Женщина нигде не работала, продала свою квартиру, оставив собственную дочь без жилья, и переехала в однокомнатную квартиру к Виктору Толмачеву.

Внучка хоккеиста навещала пенсионера. В последний раз она была в квартире 7 августа. По ее словам, в этот день ее мама разговаривала сама с собой, но спортсмен заверил, что у них все нормально. Больше своего дедушку она живым не видела. Девушка поддерживала связь с родственниками по телефону и при разговоре с матерью не замечала ничего необычного.

На расспросы о Викторе Толмачеве его дочь несколько раз отвечала, что он спит, а затем рассказала историю о поездке на Украину. Эта версию не показалась родственникам странной, ведь пенсионер несколько раз в год ездил в пригород Львова, где его уже ждала знакомая-врач.