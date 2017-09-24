Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
Первой тревогу забила бывшая жена вратарь сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева. Участковому 76-летняя пенсионерка объяснила, что прославленный советский спортсмен, чье имя некогда гремело на всю страну, уже больше недели не выходит на связь.
По адресу проживания 78-летнего Виктора Толмачева выехала полиция. Прибывших правоохранителей в дверях квартиры одного из домов по Открытому шоссе на востоке Москвы встретила 55-летняя дочь спортсмена. Она рассказала, что ее отец уехал отдыхать на Украину, в Закарпатье. Однако резкий запах, исходящий из глубин квартиры, заставил полицейских усомниться в ее словах.
И действительно, на диване сотрудники правоохранительных органов обнаружили полуразложившийся труп, накрытый брезентом, передает "Московский комсомолец". Несмотря на гнилостные изменения, экспертам удалось определить причину смерти – семь колото-резаных ранений.
В Москве найден мёртвым бывший вратарь хоккейной сборнойСССР Виктор Толмачев— Женни Шаден (@ShadenFM) 24 сентября 2017 г.
По пред.данным,его убила дочь,с которой он жил в последние годы pic.twitter.com/KmhQfGYozO
Женщина, которая неделю провела в одной квартире с телом зарезанного отца, была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, женщина созналась в совершении преступления. Близкие рассказали, что с семьей у подозреваемой всегда были натянутые отношения. Женщина нигде не работала, продала свою квартиру, оставив собственную дочь без жилья, и переехала в однокомнатную квартиру к Виктору Толмачеву.
Внучка хоккеиста навещала пенсионера. В последний раз она была в квартире 7 августа. По ее словам, в этот день ее мама разговаривала сама с собой, но спортсмен заверил, что у них все нормально. Больше своего дедушку она живым не видела. Девушка поддерживала связь с родственниками по телефону и при разговоре с матерью не замечала ничего необычного.
На расспросы о Викторе Толмачеве его дочь несколько раз отвечала, что он спит, а затем рассказала историю о поездке на Украину. Эта версию не показалась родственникам странной, ведь пенсионер несколько раз в год ездил в пригород Львова, где его уже ждала знакомая-врач.
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