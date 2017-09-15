Труп без головы найден в вентиляции дома в центре Москвы

В одном из домов в центре столицы найден мертвым мужчина. Обезглавленное тело лежало в вентиляционном помещении. Инцидент произошел на улице Новая Басманная, передает "360".

Установлено, что смерть мужчины наступила около полугода назад. Предположительно, голова отделилась от тела в результате процессов разложения.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность покойного и обстоятельства смерти. По факту случившегося проводится проверка.