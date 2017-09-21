Ведущего НТВ ограбили на съемках программы

На съемках программы "Двойные стандарты. Тут вам не там!", которые проходили в Неаполе, ограбили российского журналиста и телеведущего Андрея Самарцева. Все произошло мгновенно, как и предупреждают в памятках для туристов.

"Меня ограбили на съемках программы "Двойные стандарты. Тут вам не там!", которые проходили в Неаполе. Это произошло вечером в самом центре города – в испанском квартале, когда я возвращался в гостиницу. С оператором Пашей в тот момент мы снимали ночные прогулки по городу. Мимо меня пролетел скутер, и один из его пассажиров сорвал рюкзак с моего плеча", – рассказал корреспонденту Dni.Ru телеведущий Андрей Самарцев.

По словам журналиста, он быстро опомнился, побежал за грабителями, но догнать не успел. Так он лишился дорогих солнечных очков, расчески и бутылки воды. В рюкзаке больше ничего не было.

"Документы, деньги и ключи от гостиницы лежали в кармане пиджака. Меня поразило, что это случилось в очень оживленном месте, свидетелями были десятки человек, но они никак не отреагировали. Такое ощущение, что для местных жителей такие ситуации в порядке вещей!" – добавил Самарцев.

"Это неприятно, но факт – в Неаполе грабят туристов. Как правило, иностранные туристы ведут себя невнимательно, и поэтому их гораздо проще обчистить. Соблюдайте несложные правила, чтобы не попасть в беду", – предупреждает путешественников Blog-Italia.

Самый распространенный в Неаполе вид грабежа, по мнению авторов блога, – карманные кражи и воровство сумок. Идя по улице, сумку лучше закрыть и держать в поле зрения.

"Никогда не носите рюкзак на спине, особенно на оживленных улицах. Держите свою сумку в руках, когда едете в автобусе: в Неаполе в час пик орудуют целые шайки воров-карманников. Кроме того, у вас из рук могут вырвать сумку с быстро проезжающего мопеда", – пишут авторы блога.