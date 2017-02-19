Паром с пассажирами на борту загорелся в Италии

В итальянском Палермо загорелся паром Snav Toscana, передает Life.ru. Судно выполняло регулярные рейсы из Неаполя в Палермо. На борту находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа. О пострадавших не сообщается. При этом местные СМИ сообщили, что в 2014 году паром фрахтовался в качестве плавучей гостиницы на время проведения Олимпиады в Сочи.

