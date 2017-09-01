Хозяйка бьюти-салона умерла во время увеличения груди

35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.

Джен Хуанг являлась хозяйкой студии красоты в Сиднее. Женщина решила увеличить себе грудь и попросила провести операцию китайскую туристку Джи Чао, с которой она познакомилась через общего друга, пишет Daily Mail.

Китаянка не имела лицензии на занятие медицинской деятельностью и в процессе хирургического вмешательства ввела Джен слишком большую дозу обезболивающего. В результате, состояние хозяйки клиники на операционном столе резко ухудшилось и в критическом состоянии она была доставлена в Госпиталь принца Альфреда.

В больнице Джен скончалась от остановки сердца. Позже эксперты пришли к выводу, что проводившая операцию Джи в десять раз превысила необходимую дозу препарата. В результате, китаянке было предъявлено обвинение в причинении смертельного вреда здоровью по неосторожности. Сейчас Джи находится под стражей, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Отметим, что смертельные случаи во время пластических операций – отнюдь не редкость. Так. в 2011 году 23-летняя актриса фильмов для взрослых Каролин Бергер, известная под сценическим псевдонимом Sexy Cora, умерла после девяти дней комы в одной из больниц Гамбурга. Сердце девушки остановилось во время шестой по счету операции по увеличению груди.