Основатель ансамбля "Веселые ребята" умер от рака

В Москве скончался известный композитор, шоумен, "крестный отец" Аллы Пугачевой Павел Слободкин. Ему было 72 года.

Слободкин умер около 7 часов утра 8 августа. Как пишет "МК", жена музыканта вызвала врачей в его квартиру на Арбате. Медики пытались спасти композитора, однако их усилия оказались тщетны.

Известно, что в последние годы Слободкин боролся с онкологическим заболеванием. Однако точная причина смерти музыканта не сообщается.

Кончину композитора подтвердила поэтесса Любовь Воропаева. "Мне позвонила одна певица и сказала, что прочитала о смерти Павла в соцсети, на странице Леши Стефанова, который был директором Роксаны Бабаян. Я сразу же перезвонила ему. По его словам, новость сообщил ему знакомый, который был сегодня в центре Слободкина, где, якобы, царит ужасная суета и все готовятся к похоронам", – сказала она.

По словам поэтессы, похороны состоятся 10 августа. Место проведения гражданской панихиды пока не сообщается.

Павел Словодкин является основателем вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята". В 1974 году он пригласил в группу Аллу Пугачеву. Обработанная и аранжированная Слободкиным песня "Арлекино" стала визитной карточкой Примадонны.