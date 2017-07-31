Умер участник рэп-группы ЛСП

Известный белорусский музыкант из рэп-группы ЛСП Роман Сащенко известный под псевдонимом Рома Англичанин. "Сегодня (30 июля. – Прим. ред.) перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом", – говорится в сообщении на официальной странице коллектива "ВКонтакте". Причина произошедшего не сообщается. Музыканту было 29 лет.
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