Депутат Рады открыл стрельбу в Киеве

На улице Сабурова в Киеве депутат Верховной рады Сергей Мельничук открыл стрельбу из боевого оружия, передает "Украинская правда". По предварительной информации украинский парламентарий стрелял в воздух, чтобы успокоить неких людей, которые окружили его автомобиль. По данным киевской полиции, они разбили окна в машине нардепа и прокололи ему шины. На месте происшествия работают сотрудники СБУ и прокуратуры. Информации о пострадавших не поступало. При этом депутат заявил, что оружие, из которого велся огонь, ему не принадлежит, а выяснением остальных деталей произошедшего должно заниматься следствие. По некоторым данным, огонь действительно вел не сам депутат, а его помощник.