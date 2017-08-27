Блогера в Парке горького убили за 11 секунд

Стали известны подробности расправы над молодым блогером Станиславом Думкиным из Санкт-Петербурга, который получил несовместимые с жизнью травмы в драке в Парке Горького в Москве 13 августа. Сообщается, что весь конфликт продлился 11 секунд, а его очевидцами были десятки человек, однако никто не вмешался для того, чтобы помочь пострадавшему.

В Сети был опубликован официальный комментарий Парка Горького по поводу убийства 25-летнего Станислава Думкина в ночь на 13 августа на Пушкинской набережной. Сообщается, что в потасовке блогер получил тяжелую травму головы. а весь конфликт длился всего 11 секунд. Конфликт начался в 00:53, а уже в 01:03 на место происшествия прибыла скорая помощь, которая в присутствии охраны парка госпитализировала пострадавшего.

Очевидцами избиения молодого человека агрессивной компанией оказались около полутора десятков человек, однако никто из них не сообщил о произошедшем охране. Конфликт удалось зафиксировать лишь благодаря камерам наружного наблюдения парка, которые сняли все произошедшее. "Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы", – говорится в заявлении Парка Горького.

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 16 2016 в 2:30 PDT

Под пристальным вниманием врачей молодой человек больше недели боролся за жизнь, однако погиб от полученной в потасовке травмы. "Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Мы призываем всех, кто искренне соболезнует родным и близким погибшего, кто действительно возмущен произошедшим – направить всю свою энергию на поиск очевидцев преступления и содействие органам правопорядка в установлении всех обстоятельств происшествия и поиске виновных", – призвали в парке.

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 5 2017 в 6:03 PDT

Напомним, как писали Dni.Ru, поводом для нападения для агрессивной компании стал внешний вид молодого человека. Несколько человек сорвали с блогера шляпу и очки и растоптали их. Завязалась драка, в ходе которой парень и получил несовместимые с жизнью травмы.