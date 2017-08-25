В Москве пьяницы убили парня за одежду "не по понятиям"

В московском парке Горького трое подвыпивших гопников напали на прилично одетого молодого человека из-за головного убора. Отняли шляпу, сорвали очки и нанесли несовместимые с жизнью травмы.

Стас Думкин гулял по Москве с другом и двумя девушками. К компании прицепилась тройка агрессивно настроенных молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, обвиняя 25-летнего юношу в том, что он "не так" одет. "Не по понятиям".

Гопники сначала сорвали со Стаса шляпу, потом отобрали и растоптали очки. Завязалась потасовка. В ходе драки Стас не удержался на ногах и упал, потеряв сознание. Хулиганы ретировались, а парня доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы. Через неделю Стас умер, не приходя в сознание. Полиция, расследующая это дело, не удосужилась ничего сообщить родным пострадавшего. Если бы не чутье его родителей, примчавшихся из Питера в Москву сразу как только сын перестал выходить на связь, близкие до сих пор бы вероятно пребывали в неведении, что с парнем случилась беда.



"Мы примчались из Петербурга сразу, как сын перестал выходить на связь. Сейчас мы в растерянности. Нам за это время даже из милиции не позвонили, не спросили. Мы даже не знали, как это всё произошло. Мы вообще ничего не знаем", – рассказал отец погибшего Виталий Думкин.

По словам отца, Стас был яркой личностью, его всегда окружали друзья. Парень работал на себя в свои 25 лет и, говорят, довольно успешно. Любил носить шляпу.

"Он очень спокойный, неконфликтный, не пил, учился просто здорово. Мы гордились своим сыном", – добавил отец.

Как рассказали близкие Стаса, полиция возбудила уголовное дело и установила подозреваемых. По какой-то причине они до сих пор на свободе. Родители опасаются, что правоохранители спустят дело на тормозах.