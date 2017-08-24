"Теракт после парада": Украину напугал взрыв в центре Киева

Взрывы в правительственном квартале на улице Грушевского в Киеве вызвали бурную реакцию правящей верхушки на Украине. При этом полиция квалифицирует произошедшее всего лишь как хулиганство.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов не исключает, что прогремевший в правительственном квартале в центре Киева взрыв был терактом. При этом в полиции и СБУ говорят, что это обычное хулиганство.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику", – цитируют Турчинова украинские СМИ.

Тем временем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что инцидент на Грушевского – обычное хулиганство. В полиции считают так же.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения ", – доложили в пресс-службе МВД. "Информация была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", – уточнила позже начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"В условиях нагнетания страха блокируется способность к сопротивлению. Как писал американский журналист, теоретик коммуникации и пропаганды Уолтер Липпман, "использование террора делает человека подобным ребёнку, отключая рационально-критическую функцию мышления, при этом эмоциональный отклик становится предсказуемым и выгодным для манипулятора. Поэтому контроль за уровнями тревожности личности позволяет контролировать большие социальные группы", – ранее по другому поводу высказывалась кандидат исторических наук, доцент МГИМО МИД России Ольга Четверикова.



В настоящее время проводятся следственные действия. Часть дорог перекрыта. На месте происшествия работают эксперты.

