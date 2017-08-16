Киев решил взять Крым идиотизмом

Политологи прокомментировали действия украинских диверсантов в Крыму и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По их мнению, военное командование ставит перед ними идиотские задачи.

Эксперт Александр Асафов заявил в эфире радиостанции Sputnik, что к украинским диверсантам в Киеве относятся, как к "пушечному мясу". "Задачи им ставятся зачастую идиотские. Вот крымский пример: человек с ножовкой пошел на полном серьезе пилить ЛЭП", – заявил политолог, отметив опасность поставленной перед агентом задачи. По мнению специалиста, человеческий ресурс в военном командовании Украины не ценится, поэтому солдаты получают лишь базовый уровень подготовки.

Политолог Асафов сравнил военную политику Киева с действиями запрещенной в России террористической группировки "ИГ". "Формально они провозглашают всех своих боевиков героями, но тактически и стратегически те, кто занимается подготовкой, заранее учитывают большой процент потерь своего контингента", – отметил специалист.

Между тем эксперт пояснил, что жители ДНР и ЛНР уже приспособились к тактике Киева и научились выживать в сложившихся обстоятельствах. Он подчеркнул, что различные акции являются неотъемлемой частью главной задачи украинского правительства – "сделать жизнь в народных республиках максимально невыносимой". "Активность, связанная с диверсиями, терактами, попытками саботажа работы предприятий, разрушения инфраструктуры – для Киева это очень важный рычаг", – пояснил Александр Асафов.

По мнению политолога, украинскому правительству важна лишь территория ДНР и ЛНР, а не люди, живущие в этих республиках. "Они хотят людей либо уничтожить, либо заставить бежать со своей земли, либо подчиниться", – заявил аналитик. Для этого Киев использует стратегию запугивания и "подавления любых ростков жизни".

Напомним, вечером 15 августа 2017 года группа украинских диверсантов попыталась проникнуть вглубь "серой зоны" – безопасной области вдоль линии соприкосновения границ Украины и самопровозглашенных республик. Ополченцы открыли по ним огонь, вынудив их отступить. Во время стрельбы было ликвидировано шесть украинских военнослужащих.