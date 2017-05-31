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В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko
Депутат Верховной рады, член партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук убежден, что Россию пугает украинская армия. По подсчетам парламентария, вооруженные силы Украины смогут меньше чем за неделю выйти к российской границе.
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"Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", – заявил Тымчук, добавив, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится еще быстрее.

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По словам депутата, единственной помехой на пути украинских солдат являются Минские соглашения, а Киев стал заложником нормандской четверки. "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию в первую очередь у Германии и Франции", – отметил Тымчук в интервью изданию "Апостроф".

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что вооруженным силам страны нужно готовиться к наступлению в Донбассе. "Главное – не проскочить границу", – отметил он.

Слова Турчинова прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он усомнился в адекватности украинского политика. Российский министр подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

Автор: Алёна Нестерова31 мая 2017, 18:20

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