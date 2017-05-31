В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
"Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", – заявил Тымчук, добавив, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится еще быстрее.
По словам депутата, единственной помехой на пути украинских солдат являются Минские соглашения, а Киев стал заложником нормандской четверки. "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию в первую очередь у Германии и Франции", – отметил Тымчук в интервью изданию "Апостроф".
Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что вооруженным силам страны нужно готовиться к наступлению в Донбассе. "Главное – не проскочить границу", – отметил он.
Украинская армия пополняется иностранными наёмниками. pic.twitter.com/l0sIblCDlT— Иван Александров (@neironart) 29 мая 2017 г.
Слова Турчинова прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он усомнился в адекватности украинского политика. Российский министр подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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