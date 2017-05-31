В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами

Депутат Верховной рады, член партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук убежден, что Россию пугает украинская армия. По подсчетам парламентария, вооруженные силы Украины смогут меньше чем за неделю выйти к российской границе.

"Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", – заявил Тымчук, добавив, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится еще быстрее.

По словам депутата, единственной помехой на пути украинских солдат являются Минские соглашения, а Киев стал заложником нормандской четверки. "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию в первую очередь у Германии и Франции", – отметил Тымчук в интервью изданию "Апостроф".

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что вооруженным силам страны нужно готовиться к наступлению в Донбассе. "Главное – не проскочить границу", – отметил он.

Украинская армия пополняется иностранными наёмниками. pic.twitter.com/l0sIblCDlT — Иван Александров (@neironart) 29 мая 2017 г.

Слова Турчинова прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он усомнился в адекватности украинского политика. Российский министр подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.