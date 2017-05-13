В Турции погибли 20 туристов

На трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции попал в аварию автобус с туристами, передает РИА Новости. Сообщается, что на повороте горной дороги водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. Изначально поступила информация о 17 погибших и 13 пострадавших. Позже число жертв ДТП увеличилось до 20 человек.

Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk… https://t.co/5udcVKwy3I pic.twitter.com/ciFVT0NVjw — Hollanda Yeni Vatan (@vatanhollanda) 13 мая 2017 г.

Генконсульство России в Анталье выясняет, были ли в автобусе россияне. По словам губернатора провинции Мугла Имера Чичека, все отдыхающие были из самой Турции.