В Турции погибли 20 туристов

На трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции попал в аварию автобус с туристами, передает РИА Новости. Сообщается, что на повороте горной дороги водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. Изначально поступила информация о 17 погибших и 13 пострадавших. Позже число жертв ДТП увеличилось до 20 человек.
Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk… https://t.co/5udcVKwy3I pic.twitter.com/ciFVT0NVjw— Hollanda Yeni Vatan (@vatanhollanda) 13 мая 2017 г.
Генконсульство России в Анталье выясняет, были ли в автобусе россияне. По словам губернатора провинции Мугла Имера Чичека, все отдыхающие были из самой Турции.
SON DAKİKA! Muğla'da tur midibüsü devrildi: 17 ölü...— Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 мая 2017 г.
DHA muhabiri Cihan Kaya olay yerinden son durumu aktardı pic.twitter.com/MHuQV3emWb
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