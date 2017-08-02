Число пострадавших при взрыве в Абхазии выросло до 50 человек

В Министерстве здравоохранения Абхазии сообщили о более чем 50 пострадавших в результате взрыва на складе боеприпасов. Их жизни ничего не угрожает.
"Всем проводится лечение в полном объемы. Их состояние стабильное", – заявили в ведомстве. В основном раны были получены от ударной волны, передает Sputnik Абхазия. В ликвидации последствий случившегося помогают российские военные.
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