В Абхазии при взрыве на военном складе пострадали россияне

Десятки туристов пострадали при взрыве склада боеприпасов Министерства обороны Абхазии. Среди тех, кто получил ранения в результате происшествия, есть и граждане России.
"Они на момент взрыва принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики. На месте происшествия работают экстренные службы.
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