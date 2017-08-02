В Турции затонула яхта с туристами

В открытом море в районе Бозбурун на турецком курорте Мармарис затонула туристическая яхта, сообщает "Газета.ru". На бору находились 11 человек, включая капитана судна. Удалось спасти восьмерых, поиски троих продолжаются.
Россиян на яхте не было. По словам представителя береговой охраны Мармариса, все отдыхающие были гражданами Турции.
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