Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой

Следственный комитет России проверит обстоятельства получения сильнейших ожогов ног молодой девушкой в одном из центров красоты в Москве. Это произошло во время процедуры лазерной эпиляции.

По словам старшего помощника руководителя главка СКР по Москве Юлии Ивановой, видеосюжет об этом показали 14 августа в эфире одного из федеральных телеканалов. Согласно ему, молодая москвичка получила травмы после процедуры лазерной эпиляции в одном из столичных косметологических центров.

Она отметила, что следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они "дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг".

Отметим, не редко пациенты становятся жертвами пластических хирургов. Как писали Dni.Ru, в 2016 году американка пришла на консультацию к врачу с просьбой слегка подкорректировать и уменьшить грудь. Однако, после пластической операции девушка осталась, в прямом смысле ни с чем: хирург, поклявшийся исправить форму ее груди, просто полностью отрезал бюст девушки.

К сожалению, довольно часто происходят случаи, связанные с нарушением врачебной этики любителями селфи из медицинских кругов. Ранее хирург-колопроктолог Никита Барбашинов выложил в Instagram свои фотографии из операционной. Каждая публикация сопровождалась философскими размышлениями врача. Хирург получил от руководства сильный нагоняй. Аккаунт врача уже удален.