Семья из России погибла на Шри-Ланке

На Шри-Ланке 32-летний Александр Лавренев и 27-летняя Наталья Лавренева попали в аварию. Супружеская пара ехала ночью на мотоцикле и столкнулась с автобусом.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, но врачи не смогли их спасти. Информацию о трагедии подтвердили в посольстве России, передает ТАСС.