Многодетная мать умерла во время секс-вечеринки
Следователи поделились подробностями происшествия. Тело женщины нашли в машине без одежды и в крови после секс-вечеринки на пляже. По имеющимся данным следствия, двое мужчин затащили ее в океан, чтобы смыть кровь, перед тем как вызвать скорую помощь.
Свою вину в непредумышленном убийстве признал один из подозреваемых, 42-летний Эдриант Эттвотер. При этом он не отрицал, что имело место сексуальное насилие. В суде он заявил, что понятия не имел, что "объятия могут убить человека", передает The Sun.
Предположительно, Линетт Дели умерла от травм, полученных в результате занятием сексом на пляже. Второй обвиняемый, 47-летний Пол Марис факт нападения на девушку не признал. Он делал все, чтобы скрыть доказательства преступления.
События того рокового дня развивались следующим образом. Все трое выпили большое количество алкоголя и стали заниматься сексом в грузовике Мариса, пока Линетт не скончалась. Марис сжег окровавленные матрас и простыни до прибытия полиции.
По словам Эттвотера, они с другом не знали о травмах женщины. Он заявил, что они понесли ее в океан, и ей стало плохо уже в воде.
Мужчины сказали, что дама сама согласилась на секс втроем. После вскрытия у Линетт в крови был обнаружен наркотик метамфетамин и большое количество алкоголя. Следствие продолжается.
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