Порноактриса шокировала смертью на съемках

Западные СМИ сообщили, что порноактриса захлебнулась на съемках японского фильма для взрослых. Пользователи социальных сетей оказались шокированы этой новостью.

О случившемся стало известно из материалов издания Sunday Register. Якобы оператор фильма рассказал журналистам, что актриса участвовала в сцене группового секса с 30 мужчинами в жанре буккакэ. В процессе девушка подавилась и перестала дышать.

She died as she lived. SAD!https://t.co/1xPlPUl6nE — Ivan Pulanco (@IvanAtHome) 26 июня 2017 г.

"Режиссер сначала разозлился и сказал, что она испортила съемки. Однако выяснилось, что она и правда не могла дышать. Это повергло всех в шок", – вспомнил оператор. По его словам, один из актеров когда-то прошел медицинскую подготовку, поэтому попытался спасти коллегу: "Начал делать искусственное дыхание рот в рот, но было уже слишком поздно".

Does anyone understand how hugely important today is? A Japanese porn star DIED during a bukkake scene today. 06/24 will go down in history. — Cuckleberry Finn (@jakebossart) 24 июня 2017 г.

По данным СМИ, это первый случай смерти актрисы на съемках буккакэ. По словам аналитиков, теперь не исключено введение ряда серьезных ограничений в индустрии фильмов для взрослых.

Be carefull, people died during bukkake — Kubus-Sc7 (@KubusSc7) 27 июня 2017 г.

Некоторые интернет-пользователи Сети предположили, что стали жертвами розыгрыша журналистов. Другие были шокированы и выразили соболезнования родным и близким погибшей. "Знаете, а мне и правда жаль эту японскую актрису. А еще мне стало немного страшно", – написал DOwOMakOwO.

still can't believe a woman died from drowning in a bukkake scene — mez (@_elexh) 26 июня 2017 г.

Впрочем, большинству комментаторов эта новость показалась забавной. "Она умерла в лучах славы", – пошутил Aoko Hoshii‏. "Как минимум, она скончалась, делая то, что любила", – добавил VICTORY.