Порноактриса шокировала смертью на съемках
О случившемся стало известно из материалов издания Sunday Register. Якобы оператор фильма рассказал журналистам, что актриса участвовала в сцене группового секса с 30 мужчинами в жанре буккакэ. В процессе девушка подавилась и перестала дышать.
She died as she lived. SAD!https://t.co/1xPlPUl6nE— Ivan Pulanco (@IvanAtHome) 26 июня 2017 г.
"Режиссер сначала разозлился и сказал, что она испортила съемки. Однако выяснилось, что она и правда не могла дышать. Это повергло всех в шок", – вспомнил оператор. По его словам, один из актеров когда-то прошел медицинскую подготовку, поэтому попытался спасти коллегу: "Начал делать искусственное дыхание рот в рот, но было уже слишком поздно".
Does anyone understand how hugely important today is? A Japanese porn star DIED during a bukkake scene today. 06/24 will go down in history.— Cuckleberry Finn (@jakebossart) 24 июня 2017 г.
По данным СМИ, это первый случай смерти актрисы на съемках буккакэ. По словам аналитиков, теперь не исключено введение ряда серьезных ограничений в индустрии фильмов для взрослых.
Be carefull, people died during bukkake— Kubus-Sc7 (@KubusSc7) 27 июня 2017 г.
Некоторые интернет-пользователи Сети предположили, что стали жертвами розыгрыша журналистов. Другие были шокированы и выразили соболезнования родным и близким погибшей. "Знаете, а мне и правда жаль эту японскую актрису. А еще мне стало немного страшно", – написал DOwOMakOwO.
still can't believe a woman died from drowning in a bukkake scene— mez (@_elexh) 26 июня 2017 г.
Впрочем, большинству комментаторов эта новость показалась забавной. "Она умерла в лучах славы", – пошутил Aoko Hoshii. "Как минимум, она скончалась, делая то, что любила", – добавил VICTORY.
A Japanese porn star died of bukkake drowning while filming. ATLEAST she died doing what she loved. pic.twitter.com/G72AjjFWv1— ��V I C T O R Y�� (@KrissyVictory) 26 июня 2017 г.
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