Первые кадры с места стрельбы в Мособлсуде
По предварительным данным, уничтожены трое из пяти нападавших. Ранены сотрудники суда – женщина-пристав и конвоир. Пострадавших экстренно госпитализировали.
Согласно имеющейся информации, огонь открыли подсудимые по делу "банды ГТА", передает РЕН ТВ. Перестрелка произошла во время одного из заседаний. Из здания суда всех эвакуировали. Подробности случившегося устанавливаются.
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