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Происшествия

Первые кадры с места стрельбы в Мособлсуде

Фото: dni.ru
Днем 1 августа в Московском областном суде обвиняемые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров. В Сети появились первые кадры с места происшествия.

Продолжение: Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд
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По предварительным данным, уничтожены трое из пяти нападавших. Ранены сотрудники суда – женщина-пристав и конвоир. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Согласно имеющейся информации, огонь открыли подсудимые по делу "банды ГТА", передает РЕН ТВ. Перестрелка произошла во время одного из заседаний. Из здания суда всех эвакуировали. Подробности случившегося устанавливаются.

Автор: Людмила Фоканова1 августа 2017, 15:26

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