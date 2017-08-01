Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд
О случившемся рассказал бывший адвокат одного из подсудимых. "Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", – заявила она.
Согласно другой информации, погибли три человека, еще два задержаны, передает РИА Новости. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что нападавших было пять – все они нейтрализованы силами полиции.
Официальный комментарий дали в пресс-службе Московского областного суда. "Сегодня во время заседания по одному из уголовных дел произошла стрельба, после чего сотрудники ФССП эвакуировали всех находившихся в здании людей. В настоящее время все эвакуированные вернулись в суд, его работа продолжается. Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет", – цитирует представителя ведомства Lenta.ru.
В Сети появились первые ролики, снятые на месте происшествия. Как писали Dni.Ru, на кадрах видно, как врачи выносят раненых из здания.
Напомним, перестрелка в Мособлсуде произошла днем 1 августа. По предварительным данным, обвиняемые по делу "банды ГТА" завладели оружием конвоиров и напали на правоохранителей.
Алексей Гришин и его товарищ были пьяны
Валерия Любарская прокомментировала информацию о наркозависимости дочери Евгения Кафельникова
Причиной такого решения могут быть личные счеты
Телеведущая выложила в Сеть трогательное фото