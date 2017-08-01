Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд

Стрельба в Мособлсуде Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Вторник 1 августа
Лента новостей
16:01
Изуродовання пластикой "женщина-кошка" выходит замуж за богача
15:48
Что россияне забывают в такси
15:34
Собчак с Виторганом показали нежность к сыну
15:05
В Москве принята программа реновации
14:57
Сергей Шнуров рассказал про опухоль
14:57
К концу года евро подскочит до 80 рублей
14:48
Звезда Instagram насмерть разбилась на байке
14:47
Художница грудью нарисовала Порошенко в бане
14:17
Малахов ушел с Первого канала из мести
14:11
Россиянам раскрыли секрет выбора арбузов
14:07
Водоемы Москвы начнут патрулировать говорящие дроны
14:03
Рэп-рокер Noize MC даст концерт в Санкт-Петербурге
13:55
23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк
13:41
В России приблизились к созданию лекарства от рака
13:40
Бузова сцепилась с Бородиной
13:33
В тюменском котловане нашли "Жигули"
13:22
Пугачева боится залезать в "гроб"
12:52
Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
12:46
В редакцию телеканала пробралась большая змея (видео)
12:46
Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
12:31
Чем удар астероида грозит Земле
12:23
Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху
11:58
Самые сексуальные чернокожие модели
11:51
Причину развития рака нашли в больных зубах
11:49
Куда пропала Ирина Понаровская
11:27
Ненависть Маккейна к России объяснили шкурным интересом
11:24
Трамп утвердил новые санкции против России
11:17
Злой муж зашипел на Нетребко
11:13
Главным редактором RNS станет Малахов
10:39
Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым
10:16
Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток
10:13
Басков прилюдно расцеловал сам себя
10:01
В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов
09:43
Ко Дню города по "Коломенскому" протянут сеть велодорожек
09:41
Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
09:36
Когда закончатся работы на Бульварном кольце
09:26
Прибалтика получит по рогам за фашизм
09:24
Как в Москве спасают древние артефакты
09:11
В Луганске взорвали памятник ополчению
09:03
Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой
08:53
Пассажиры автобуса погибли в ДТП с КамАЗом под Калугой
08:46
Россияне посмеялись над мертвецки пьяным водителем
08:42
В Томске поймали убийцу-головореза
08:33
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
08:32
В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца
08:24
Ливни сдвинули срок ремонта улиц в центре Москвы
08:19
МИД России встал на защиту украинского летчика-героя
08:17
На Варшавском шоссе лоб в лоб столкнулись две машины
08:06
Под Хабаровском водитель бульдозера нашел десять килограммов золота
08:02
Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II
07:57
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
07:49
Крупная авария парализовала МКАД
22:13
Где зарождалась Россия
22:02
В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус (видео)
21:57
Что стало с ногой Кудрявцевой
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:56
Любовный гороскоп на август
20:53
Зачем Малахову скандал с увольнением
20:49
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
20:15
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
Происшествия

Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд

Московский областной суд. Фото: yandex.ru/maps
Очевидцы перестрелки в Московском областном суде, которую устроили обвиняемые по делу "банды ГТА", подробно рассказали о происшествии. Оказалось, в результате нападения погибли четверо злоумышленников.
прочитано 2412 раз

О случившемся рассказал бывший адвокат одного из подсудимых. "Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", – заявила она.

ПО ТЕМЕ

Первые кадры с места стрельбы в Мособлсуде (видео)

В Мособлсуде открыли стрельбу

Согласно другой информации, погибли три человека, еще два задержаны, передает РИА Новости. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что нападавших было пять – все они нейтрализованы силами полиции.

Официальный комментарий дали в пресс-службе Московского областного суда. "Сегодня во время заседания по одному из уголовных дел произошла стрельба, после чего сотрудники ФССП эвакуировали всех находившихся в здании людей. В настоящее время все эвакуированные вернулись в суд, его работа продолжается. Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет", – цитирует представителя ведомства Lenta.ru.

В Сети появились первые ролики, снятые на месте происшествия. Как писали Dni.Ru, на кадрах видно, как врачи выносят раненых из здания.

Напомним, перестрелка в Мособлсуде произошла днем 1 августа. По предварительным данным, обвиняемые по делу "банды ГТА" завладели оружием конвоиров и напали на правоохранителей.

1 августа 2017, 15:25

комментарии

Политика

Ненависть Маккейна к России объяснили шкурным интересом
Прибалтика получит по рогам за фашизм
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу

Шоу-бизнес

Собчак с Виторганом показали нежность к сыну
Кем заменят Андрея Малахова
Сергей Шнуров рассказал про опухоль
Малахов ушел с Первого канала из мести

Проишествия

Подробности дерзкой атаки "банды ГТА" на суд
Наркоторговец убил семь человек в Москве
При задержании мужчина искусал полицейскую собаку (видео)
Старенький японец поборол медведя приемами каратэ

Lifestyle

Самые скандальные увольнения телеведущих
Художница грудью нарисовала Порошенко в бане
Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
Злой муж зашипел на Нетребко
Происшествия

Подробности смертельной аварии с российским актером

Алексей Гришин и его товарищ были пьяны
Шоу-бизнес

Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Валерия Любарская прокомментировала информацию о наркозависимости дочери Евгения Кафельникова

Шоу-бизнес

Малахов ушел с Первого канала из мести

Причиной такого решения могут быть личные счеты

Шоу-бизнес

Собчак с Виторганом показали нежность к сыну

Телеведущая выложила в Сеть трогательное фото

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк
Пугачева боится залезать в "гроб"
Самые сексуальные чернокожие модели
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru