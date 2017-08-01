В Мособлсуде открыли стрельбу

В Московском областном суде произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о десятках выстрелов и раненых сотрудниках.

В Московском областном суде произошла перестрелка, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката. По ее словам, пострадали несколько человек: "Ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава". Юрист добавила, что слышала по меньшей мере 20 выстрелов.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова рассказала, что в здании была проведена эвакуация. Помещение покинули как посетители, так и сотрудники. На место происшествия выехала полиция.

Огонь был открыт во время одного из заседаний. СМИ успели сообщить, что в этот момент рассматривалось дело в отношении предполагаемых участников "банды ГТА".

По данным РЕН ТВ, один из фигурантов выхватил пистолет у конвоира и начал стрелять. Согласно информации источника Lenta.ru, члены группировки сами оказались целью вооруженного злоумышленника.

Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.