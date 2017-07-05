Испанка умерла от таблеток для похудения

Жительница Испании Лусеро Кампос скончалась от приема препарата для похудения. Она принимала таблетки в течение месяца.

Известно, что два месяца назад 24-летняя испанка родила ребенка. Девушка хотела привести себя в форму, сбросив несколько килограммов и решила ускорить этот процесс.

Не проконсультировавшись с врачом, Лусеро стала принимать специальные таблетки для похудения, сообщает Micetimes.asia. Отмечается, что молодая мать была уверена в натуральном составе препарата.

Выбор Кампос пал на таблетки Avitia Corbax. Уже 1 июля девушка попала в больницу из-за проблем с дыханием. Вскоре она впала в кому и умерла. Медики выяснили, что проблемы со здоровьем спровоцировал именно прием препарата для похудения, который она успела пропить в течение месяца.

Оказалось, что в таблетках содержались запрещенные компоненты. Их регулярный прием приводит к очень интенсивному выделению пота, а также становится причиной тошноты, сильных головных болей и обмороков.

Отметим, смерть от так называемых таблеток для похудения – не редкость. Как писали Dni.Ru, несколько лет назад похожий случай произошел в Москве. Тело 35-летней женщины было обнаружено в одной из квартир на улице Теплый Стан. Прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили неподалеку от тела женщины упаковки с таблетками для похудения.