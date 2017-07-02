Грабитель хотел зарезать москвичку за проездной

Правоохранительные органы столицы задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении. По предварительным данным, он угрожал зарезать москвичку, если та не отдаст ему оплаченную на месяц карту "Тройка".
Ущерб составил около двух тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", передает телеканал "360".
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