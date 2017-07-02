Пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова

В Хорватии пациент застрелил своего соседа-психиатра в собственной квартире. Мужчина открыл огонь по врачу и пытался убить его жену, но та спаслась, выпрыгнув в окно.

После этого преступник забаррикадировался и начал обстреливать прибывших на место происшествия полицейских. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, передает местное издание Jutarnji list.