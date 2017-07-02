В Киеве "заминировали" шесть станций метро

В Киеве днем 2 июля неизвестные сообщили о минировании шести станций метрополитена. В полицию поступили данные о бомбах на "Оболони", "Минской", "Майдане Независимости" и "Льва Толстого", "Театральной" и "Золотых воротах",
На месте происшествия работают правоохранители. На четырех станциях взрывчатка не найдена, сообщили в пресс-службе метрополитена. Проверка продолжается.
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