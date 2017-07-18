Скончалась дочь поэта Александра Твардовского

На 77-м году жизни скончалась дочь знаменитого советского поэта Александра Твардовского, заслуженный художник России, Ольга Твардовская. О причинах ее смерти пока не сообщается. Прощание с Твардовской пройдет в среду, 19 июля, передает НСН.

Ольга Твардовская сотрудничала с ведущими театрами страны. Она работала в "Ленкоме" с Марком Захаровым. За костюмы к спектаклю "Тиль" в 1075 году получила Золотую медаль международной выставки сценографии в Нови-Сад.