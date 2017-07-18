Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии

Полковник штаба командования НАТО в польском Эльблонге задержан по подозрению в педофилии. Известно, что 52-летний мужчина ранее договорился о встрече с 14-летней девочкой.

Сейчас полицейские собирают доказательства, изучают телефон и компьютер полковника. Выясняется, впервые ли он договорился о свидании с несовершеннолетней.

По имеющимся данным, под видом девочки встречу полковнику назначили "ловцы педофилов". "Вчера около 20:00 полицейские задержали 52-летнего мужчину, который через интернет-портал предлагал действия сексуального характера несовершеннолетней в возрасте меньше 15 лет", – цитирует представителя полиции радиостанция RMF.

Задержанный будет допрошен уже 18 июля. Затем стражи порядка примут решение о его аресте. Вместе с тем, согласно сообщениям Минобороны Польши, полковник снят с должности и переведен в кадровый резерв.

На официальном сайте ведомства говорится лишь об одном подобном решении, принятом в последнее время. Речь идет о главе штаба международной дивизии Запад-Восток Роберте Орловском. Этот пост он занял минувшей осенью.

Напомним, весной прошлого года скандал разразился вокруг одного из лучших лагерей для беженцев в Турции – Назипе. Тогда стало известно о множестве случаев изнасилований детей в поселении. От действий педофила пострадали по меньшей мере 30 мальчиков. Извращенец был пойман сотрудниками полиции.