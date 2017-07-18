Названа причина возгорания на Новом Арбате

Представители компании – владельца здания на Новом Арбате, где днем 18 июля произошел пожар, назвали причину возгорания. По предварительным данным, воспламенилась проводка.

"Самовозгорание старой электропроводки на седьмом этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы", – сообщили РИА Недвижимость в организации. На месте происшествия работают спасатели.