В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Нигерии, который держал свою подругу в сексуальном рабстве, передает Life.ru. Девушка находилась в квартире на 13-м этаже жилого дома в поселке Коммунарка в Новой Москве. В отношении уроженца африканской страны возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы.