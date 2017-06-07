Задушившему во время секс-игр жену продавцу грозит 20 лет тюрьмы

Во время секса муж набросил жене на горло телефонный шнур и крепко держал, пока та не умерла. Рассмотрев все обстоятельства дела, следователи пришли к выводу, что убийство было умышленным.

Уоррен Литл, 51-летний торговец подержанными автомобилями, был арестован в январе 2016 года после того, как признался в убийстве своей 49-летней жены Лизы Джейн. Обвиняемый утверждал, что причиной смерти стала сексуальная игра, в ходе которой пара просто не рассчитала свои силы.

Трагедия произошла на Майорке, в местечке Коста-де-ла-Кальма, где Литл жил большую часть времени. Жена иногда приезжала к нему, супруги вместе проводили время, потом снова разъезжались. Джейн возвращалась в Лондон, Уоррен оставался в своем доме у океана, пишет The Sun.

Следствие выяснило, что Уоррен и Джейн практиковали ролевые игры с элементами БДСМ. В ходе одной муж набросился на женщину и затянул на ее шее телефонный провод. Увидев, что супруга не подает признаки жизни, мужчина вызвал скорую и полицию, но исправить уже ничего было нельзя. Вскрытие показало, что Джейн умерла от удушения.

Представитель Гражданской гвардии Испании подтвердил: "Британец, живущий на Майорке, позвонил в службу спасения около 03:20 утра и признался во время вызова в убийстве своей жены".

Государственные обвинители, изучив обстоятельства трагедии, пришли к выводу, что убийство, которое ранее квалифицировалось как смерть по неосторожности, на самом деле было умышленным. Следователи представили соответствующее обвинительное заключение. Теперь Литлу грозит 20 лет тюрьмы.

Кроме того, мужчина должен будет выплатить повзрослевшей дочери Лизы Джейн 157 тысяч фунтов денежной компенсации. Друзья пары утверждают, что супруги были счастливы в браке.