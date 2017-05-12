Москвич задушил француза ради квартиры
Как выяснило
следствие, преступник и его жертва встречались для делового разговора в квартире,
принадлежащей убитому: несколько дней назад хозяин выставил жилье на продажу. В
итоге злоумышленник задушил француза, тело уложил в большую сумку и вывез в
лесополосу на территории Новой Москвы, где и попытался спрятать труп, сообщили в Следственном комитете по городу Москве.
Ведутся следственные действия, передает РЕН-ТВ. Меру пресечения душителю назначит суд.
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