Москвич задушил француза ради квартиры

Московские правоохранители задержали предполагаемого убийцу французского гражданина. В камеру видеонаблюдения попал момент, когда 33-летний житель столицы выходил из подъезда с явно тяжелой большой сумкой: именно в ней преступник вынес тело из дома по улице Строителей.

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