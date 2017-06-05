Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью

Массовое убийство в поселке Редкино Тверской области, произошедшее в ночь на 4 июня, отодвинуло на второй план даже очередную серию терактов "ИГ" в Лондоне. Столь агрессивное и жестокое поведение обыкновенного электрика Сергея Егорова стало настоящим шоком для всей России. Почему 45-летний мужчина устроил кровавую расправу над своими односельчанами? С таким вопросом Dni.Ru обратились к врачу-психотерапевту Виталию Кекуху.

Как Вы считаете, Сергей Егоров, застреливший девять человек, психически нездоров или его просто довели "до точки"?

Я думаю, что раз у него было ружье, на владение которым требуется разрешение, он был психически здоров и на учете у психиатра не состоял. Поэтому такое поведение, скорее всего, – следствие длительного высмеивания, нереализованности в профессиональном или личностном плане. Мстительность, вполне возможно, сложная жизненная ситуация плюс личностные особенности человека. Его обидело то, что не поверили его рассказам о службе в ВДВ. Усомнились в его способностях метко стрелять. Но ведь не каждый обиженный будет отстаивать свои интересы при помощи оружия. Он мог просто ударить кулаком, развязать драку. В конце концов – если тебя обидели – написать заявление в полицию. Он поступил по-другому. Вполне возможно, что это была последняя капля, но он – взрослый человек и должен отвечать за свои поступки.

Если допустить, что его постоянно обижали, он не реализовался как личность, может быть, он скорее жертва, чем палач?

Он не является жертвой. Он не маленький ребенок, если лишил жизни девять человек. В прошлом году был аналогичный случай, когда байкер застрелил пять человек. Точно так же собралась случайная компания, выпили, и они стали насмехаться над одним. Тот пошел домой, взял оружие, вернулся и спокойно всех застрелил. Это не спонтанная реакция. Это личностные особенности плюс алкоголь.

То есть это не состояние аффекта, когда человек просто не может себя сдержать? Он осознанно идет за оружием?

Легко списать на состояние аффекта, но, я думаю, что это не так. Это эмоционально незрелый, инфантильный человек. Он ведет себя как ребенок, которого обидели в песочнице. И он – сразу в драку. Взрослые люди могут оценить ситуацию и себя сдержать. А так мы бы все давно друг друга переубивали.

Как вести себя в подобной ситуации тем, кто волею судьбы оказался рядом с потенциальным убийцей? Стоит ли успокаивать человека с оружием?

Во-первых, лучше всего с незнакомыми не пить, а уж если волей случая оказались за одним столом – постарайтесь быть гибким. Видите, человек начинает заводиться – не переходите личностные границы, замолчите. Успокаивать бесполезно. Взывать к совести – поздно. Нужно спасаться или убивать его. Поэтому я – за право ношения оружия.