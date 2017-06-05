Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью

Бойня под Тверью Гороскоп на неделю Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Понедельник 5 июня
Лента новостей
17:53
Набиуллина вступилась за микрофинансовые организации
17:22
Наталья Рудова напугала снимком в бикини
17:22
Apple представит электронного помощника
17:18
Александр Сокуров получил почетную кинопремию
17:04
Володин занялся укреплением отношений России и Сербии
17:01
В Москве из-за шторма отменили около 20 авиарейсов
16:49
Укупника обокрали на Рублевке
16:40
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной
16:38
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
16:26
Москва подает пример регионам в уборке дорог зимой
16:25
На столицу надвигается новый шторм
16:20
Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"
16:15
Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи
16:08
Россияне расплавили самый тугоплавкий материал в мире
16:08
От каких продуктов лучше отказаться перед сексом
16:07
В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина
15:59
Врачей обязали сообщать в полицию о беременности школьниц
15:50
94-летняя американка пробежала 21 километр
15:50
Володин предложил ПА ОБСЕ создать спецкомитет по борьбе с терроризмом
15:46
Как начать жизнь с чистого листа
15:45
Водитель Mercedes в Москве превысил скорость на 132 км
15:36
На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку
15:35
Друг рассекретил отца ребенка Седоковой
15:24
Володин призвал объединяться для борьбы с терроризмом
15:19
Панина сравнили с Джигурдой после гадкой выходки
14:57
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
14:39
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
14:39
Откровенные слова Максаковой наделали много шума
14:31
Володин: России и Сербии нужны крепкие отношения
14:26
Синоптиков требуют наказывать за ошибочные прогнозы
14:24
Заоблачные зарплаты руководителей театров
14:22
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
14:18
Как подобрать неприхотливые растения для сада
14:18
Российский космонавт поставил себе пломбу на МКС
13:48
Сожительство с родителями приводит к моральному инцесту
13:30
Проскурякова пустилась в пляс после разговоров о беременности
13:18
Россияне назвали любимых писателей
13:10
Павел Глоба нашел страшные совпадения для России
13:07
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
12:38
"Мама" раскрыла секрет Ждуна
12:33
Пельш пожертвовал здоровьем ради Эрнста
12:28
Врачи нашли способ спасти половину раковых больных
12:21
Пугачеву срочно прооперировали
12:13
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
12:11
Поклонская сделала признание о взятках
12:03
Валерий Леонтьев дошутился до запрета на въезд
12:03
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией
12:01
Почему нельзя разговаривать по телефону за рулем
11:56
Юные экологи собрались в Подмосковье
11:54
В центре Москвы обчистили магазин Тимати
11:50
На Россию надвигается погодный апокалипсис
11:27
"Пираты Карибского моря" стали лидерами российского проката
11:25
Cамые чистые пляжи Европы
11:11
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
11:06
Поклонники напали на дочь Веры Брежневой
10:59
Неожиданные подробности бойни под Тверью
10:52
Саудиты устроили Катару темную
10:45
Суши-модель избила клиента в ресторане (видео)
10:44
Тверского стрелка отправили под арест
10:30
Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации
10:23
В России предложили изменить схему начисления пенсий
10:23
Наталья Поклонская рассталась с женихом
10:14
Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем
10:11
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
10:07
Что бесит стюардесс во время полета
10:06
В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
09:57
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:55
Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась
09:47
В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа
09:30
На день рождения к девочке пришло привидение (фото)
09:20
Ученые разгадали код инопланетян
09:10
Мария Кожевникова на шестом месяце беременности
09:02
Новый поворот в деле тверского стрелка
08:47
Как строится Второе кольцо Московского метро
08:36
Москвичка вонзила нож в сердце мужу
08:36
Сергей Зверев побил королеву красоты
08:19
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
08:18
Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
07:54
В жилом доме в Химках прогремел взрыв
07:49
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
17:56
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
17:44
В Москве школьница разбила лицо во время квеста
17:28
Опубликованы популярные вопросы россиян к Путину
17:09
Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку
16:58
Панин оправдался за новое отвратительное видео
16:27
Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения
16:03
По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
15:57
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
15:33
Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом
15:13
Тверской стрелок попал на видео
14:59
Ректор ГИТИСа разбился в аварии
14:35
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
14:21
Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку
13:58
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
13:27
Нарусову привели в шок методы воспитания Собчак
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:57
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
12:29
Невеста Тарасова заговорила о беременности
12:06
Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
Пугачеву срочно прооперировали
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
Происшествия

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью

Фото: Александр Сайганов/ТАСС
Массовое убийство в поселке Редкино Тверской области, произошедшее в ночь на 4 июня, отодвинуло на второй план даже очередную серию терактов "ИГ" в Лондоне. Столь агрессивное и жестокое поведение обыкновенного электрика Сергея Егорова стало настоящим шоком для всей России. Почему 45-летний мужчина устроил кровавую расправу над своими односельчанами? С таким вопросом Dni.Ru обратились к врачу-психотерапевту Виталию Кекуху.

Продолжение: Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
прочитано 2951 раз

Как Вы считаете, Сергей Егоров, застреливший девять человек, психически нездоров или его просто довели "до точки"?

ПО ТЕМЕ

Тверской стрелок попал на видео

Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью

Новый поворот в деле тверского стрелка

 Массовое убийство под Тверью

Сюжеты Массовое убийство под Тверью

Я думаю, что раз у него было ружье, на владение которым требуется разрешение, он был психически здоров и на учете у психиатра не состоял. Поэтому такое поведение, скорее всего, – следствие длительного высмеивания, нереализованности в профессиональном или личностном плане. Мстительность, вполне возможно, сложная жизненная ситуация плюс личностные особенности человека. Его обидело то, что не поверили его рассказам о службе в ВДВ. Усомнились в его способностях метко стрелять. Но ведь не каждый обиженный будет отстаивать свои интересы при помощи оружия. Он мог просто ударить кулаком, развязать драку. В конце концов – если тебя обидели – написать заявление в полицию. Он поступил по-другому. Вполне возможно, что это была последняя капля, но он – взрослый человек и должен отвечать за свои поступки.

Если допустить, что его постоянно обижали, он не реализовался как личность, может быть, он скорее жертва, чем палач?

Он не является жертвой. Он не маленький ребенок, если лишил жизни девять человек. В прошлом году был аналогичный случай, когда байкер застрелил пять человек. Точно так же собралась случайная компания, выпили, и они стали насмехаться над одним. Тот пошел домой, взял оружие, вернулся и спокойно всех застрелил. Это не спонтанная реакция. Это личностные особенности плюс алкоголь.

То есть это не состояние аффекта, когда человек просто не может себя сдержать? Он осознанно идет за оружием?

Легко списать на состояние аффекта, но, я думаю, что это не так. Это эмоционально незрелый, инфантильный человек. Он ведет себя как ребенок, которого обидели в песочнице. И он – сразу в драку. Взрослые люди могут оценить ситуацию и себя сдержать. А так мы бы все давно друг друга переубивали.

Как вести себя в подобной ситуации тем, кто волею судьбы оказался рядом с потенциальным убийцей? Стоит ли успокаивать человека с оружием?

Во-первых, лучше всего с незнакомыми не пить, а уж если волей случая оказались за одним столом – постарайтесь быть гибким. Видите, человек начинает заводиться – не переходите личностные границы, замолчите. Успокаивать бесполезно. Взывать к совести – поздно. Нужно спасаться или убивать его. Поэтому я – за право ношения оружия.

5 июня 2017, 13:23

комментарии

Политика

Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией
Саудиты устроили Катару темную

Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини
Рудковская венчается ради сумасшедших денег
Укупника обокрали на Рублевке
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД
Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом
За что в Москве подстрелили миллиардера

Lifestyle

В театрах Москвы массово обирают зрителей
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
Заоблачные зарплаты руководителей театров
Шоу-бизнес

Панин оправдался за новое отвратительное видео

Ролик поразил пользователей социальных сетей
Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Телеведущая пообщалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы "На-На" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини

Известную актрису раскритиковали за некрасивые фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)

Регионы

Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
Неожиданные подробности бойни под Тверью
Названы самые грязные регионы России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru