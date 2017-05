Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца

Находясь в гостях, 29-летний воришка похитил у 35-летней женщины мобильный телефон стоимостью 2 900 рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Так как у мужчины на момент преступления уже была аналогичная непогашенная судимость, ему грозил уголовный срок.

За время следствия воришка и потерпевшая успели влюбиться друг в друга. Пара подала заявление в ЗАГС, на заседании суда возлюбленные попросили не разлучать их. Таким образом они добились снисхождения для задержанного, его приговорили к году заключения условно и испытательному сроку в год и восемь месяцев, передает "Вся-округа.рф".

Напомним, в апреле 2017 года жительница города Шилки Забайкальского края украла у 18-летней подруги паспорт и 72 тысячи рублей. Преступница планировала отправиться в столицу и потратить там похищенные деньги.

Тем не менее стражи порядка выследили преступницу и задержали ее на московском вокзале. Девушка сразу же призналась в краже. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

