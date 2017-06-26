Машинист раскрыл детали столкновения двух поездов в Москве

Машинист поезда "Стриж" Владимир Тенишев рассказал о столкновении с электричкой на Курском вокзале. Выяснилось, что пассажиры избежали серьезных травм благодаря профессиональным действиям работника РЖД.

На подъезде к вокзалу Владимир Тенишев был уверен, что рейс завершен. "Скорость уже была небольшая, состав втягивался на вокзал на 20 километрах в час, как вдруг видим с помощником – пыль из-под колес отправляющейся электрички. Мгновенно дошло: сход тележки электропоезда!" – цитирует машиниста газета "Гудок".

Вместе с помощником Кириллом Закатаевым он оперативно среагировал на потенциальную угрозу и применил экстренное торможение, при этом состав прокатился лишь 20 метров. "Я сообщил о случившемся по рации дежурному по станции, оповестил начальника поезда, помощника послал для осмотра места происшествия и снова, как положено, всю информацию передал дежурному по станции", – рассказал Тенишев.

По его словам, если бы тормоз спустили на несколько секунд позже, "все сошедшие с рельсов вагоны пришли бы прямо в кабину электровоза". "Всего 200 метров отделяло нас от этого сценария. А если бы проехали чуть раньше – сход был бы сзади. Могли сразу и не увидеть, тогда было бы еще хуже – свалка вагонов", – отметил он.

электричка сошла с рельс и задела стриж за 200 метров до платформы курского pic.twitter.com/vZOcody0oX — Тот самый Макс (@maxim_in_moscow) 19 июня 2017 г.

Сотрудник специализированного СМИ предположил, что для оперативного применения экстренного торможения необходимы определенные навыки. Тенишев согласился с тем, что трагедии удалось избежать благодаря "удаче, помноженной на профессионализм".

Напомним, 19 июня в 14:38 мск при отправлении с Курского вокзала пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". Сообщалось о трех пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация.