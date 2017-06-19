Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Татьяна Морозова заявила, что авария произошла 19 июня 2017 года в 14:38 мск в районе Курского вокзала. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, хотя ранее источник в экстренных службах сообщил о трех потерпевших.
Курский вокзал 15-18 pic.twitter.com/0PugVP5dQ8— Petriot (@zavtrak_turista) 19 июня 2017 г.
Спикер ведомства пояснил, что столкновение экспресса "Стриж", следующего из Нижнего Новгорода в Москву, и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка произошло "из-за отказа стрелочного перевода". Татьяна Морозова подчеркнула, что во время аварии оба поезда были "на малом ходу", при этом в результате четыре вагона были повреждены, два – сошли с рельсов, передает ТАСС.
В Следственном комитете добавили, что по факту происшествия организована доследственная проверка. По словам представителя ведомства, на место инцидента уже выехала следственно-оперативная группа. "Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заключила Татьяна Морозова.
@lifenews_ru @vesti_fm @infomoscow24 авария электрички и стрижка. Курский вокзал pic.twitter.com/nC7S8cHMHq— Genich (@genich1589) 19 июня 2017 г.
Между тем в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили о затруднениях в движении железнодорожного транспорта в районе Курского вокзала. "Поезда, следующие с Белорусского направления на Курское, следуют только до Белорусского вокзала", – написали представители организации. Также стало известно, что в ближайшее время по заказу ЦППК на ряде маршрутов начнут курсировать компенсационные автобусы с интервалом в 30 минут.
Маршруты компенс. автобусов: Москва Товарная Курская–Курский вокзал, О.п. Калитники–метро Рязанский просп., О.п. Москворечье–метро Царицыно.— Московский транспорт (@DtRoad) 19 июня 2017 г.
Напомним, по предварительной информации, при отправлении электропоезда с Курского вокзала произошел сход колесных пар двух вагонов, из-за чего они наклонились в сторону прибывающего в столицу поезда "Стриж". Очевидцы происшествия опубликовали множество фотографий и видеозаписей с места аварии, передает телеканал РЕН ТВ.
электричка сошла с рельс и задела стриж за 200 метров до платформы курского pic.twitter.com/vZOcody0oX— Продавец Счастья (@turist_07) 19 июня 2017 г.
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