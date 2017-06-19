Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале

В Следственном комитете России (СКР) рассказали о причинах столкновения "Стрижа" и электропоезда неподалеку от Курского вокзала. По данным ведомства, инцидент произошел из-за отказа стрелки на железнодорожных путях.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Татьяна Морозова заявила, что авария произошла 19 июня 2017 года в 14:38 мск в районе Курского вокзала. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, хотя ранее источник в экстренных службах сообщил о трех потерпевших.

Спикер ведомства пояснил, что столкновение экспресса "Стриж", следующего из Нижнего Новгорода в Москву, и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка произошло "из-за отказа стрелочного перевода". Татьяна Морозова подчеркнула, что во время аварии оба поезда были "на малом ходу", при этом в результате четыре вагона были повреждены, два – сошли с рельсов, передает ТАСС.

В Следственном комитете добавили, что по факту происшествия организована доследственная проверка. По словам представителя ведомства, на место инцидента уже выехала следственно-оперативная группа. "Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заключила Татьяна Морозова.

Между тем в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили о затруднениях в движении железнодорожного транспорта в районе Курского вокзала. "Поезда, следующие с Белорусского направления на Курское, следуют только до Белорусского вокзала", – написали представители организации. Также стало известно, что в ближайшее время по заказу ЦППК на ряде маршрутов начнут курсировать компенсационные автобусы с интервалом в 30 минут.

Маршруты компенс. автобусов: Москва Товарная Курская–Курский вокзал, О.п. Калитники–метро Рязанский просп., О.п. Москворечье–метро Царицыно. — Московский транспорт (@DtRoad) 19 июня 2017 г.

Напомним, по предварительной информации, при отправлении электропоезда с Курского вокзала произошел сход колесных пар двух вагонов, из-за чего они наклонились в сторону прибывающего в столицу поезда "Стриж". Очевидцы происшествия опубликовали множество фотографий и видеозаписей с места аварии, передает телеканал РЕН ТВ.