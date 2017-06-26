Мужчина с пистолетом напал на детей в Москве

На юго-западе столицы злоумышленник напал на детей соседей по коммунальной квартире. Старшая девочка смогла предотвратить трагедию, распылив перцовый баллончик в глаза обидчику.

"Около 23:30 мск на службу 02 поступила информация о бытовом конфликте в коммунальной квартире в доме 26 по улице Нагатинская", – сообщили в столичном управлении МВД России. По неподтвержденным данным, мужчина шел в свою комнату и вступил в конфликт с 16-летней соседкой, разногласия с которой у него были и прежде.

Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник достал травматический пистолет и выстрелил в своего несовершеннолетнего оппонента. Правонарушитель также применил оружие против ее младших брата и сестры – счастью, пули прошли мимо, передает Life.ru.

Подросток успел предотвратить трагедию. "В ходе инцидента один из конфликтующих распылил баллончик с раздражающим веществом. Ранения получили девушка и мужчина", – рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Врачи госпитализировали обоих.

Ранее сообщалось, что стражам порядка пришлось штурмовать квартиру, чтобы задержать правонарушителя, однако в ведомстве эти сведения опровергли. "Сотрудники полиции сразу после прибытия по адресу беспрепятственно попали в квартиру. Информация о штурме не соответствует действительности", – цитирует представителя министерства ТАСС.

По данным РЕН ТВ, перцовый баллончик распылили прибежавшие на шум соседи. "Слышал выстрелы, потом увидел ребенка. Скорая приехала, полиция... Когда я приехал, на месте работали эксперты-криминалисты. Минут через 15 его вывели из подъезда, – рассказал очевидец. – В капюшоне был, закрытый. На меня набросилась его девушка с кулаками. Я думаю, это была девушка – очень его защищала".

Ранее на Ставрополье при задержании преступника стражи порядка ранили 17-летнего юношу и десятилетнюю девочку. Конвоиры открыли огонь по мужчине, который пытался сбежать при перемещении из здания суда в автомобиль, и попали не только в него, но и в прохожих. "Выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле", – подчеркнули в прокуратуре.