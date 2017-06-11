Неожиданный поворот в деле кратовского стрелка

Знакомая Игоря Зенкова, который устроил кровавую баню в поселке Кратово под Москвой, рассказала о личности преступника. Местная жительница уверена, что злоумышленник был адекватным: его довели постоянными конфликтами.

Анна знала 49-летнего Игоря Зенкова с детства: с ним общались ее родные и близкие. Знакомая стрелка уверена, что у него не было психических расстройств.

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"Мне не хочется, чтобы оскверняли человека, его семью, потому что его семью замечательно знаю. Конечно, это все вранье. Пишут, что он психически неуравновешенный, что он лечился в психиатрических больницах, непонятные интервью с какими-то выдуманными лечащими врачами – это все вранье", – утверждает Анна. По словам местной жительницы, Зенков был адекватным и уравновешенным человеком. Знакомая стрелка уверена, что после 23 лет работы в МЧС и командировки в Чечне его здоровье подорвано не было.

Он ни алкоголик, ни шизофреник

По словам Анны, по жизни Зенков был одиночка: у него были друзья и знакомые, но не было семьи и детей. До последних дней бывший сотрудник МЧС жил с мамой, а с отцом связь поддерживал по телефону. "Человек всю жизнь работал в МЧС, замечательный человек, замечательный отец", – цитирует ее Business FM.

"Мое личное мнение, что все на фоне бытовой ссоры было с соседями. То есть я думаю, что его довели", – отметила Анна. Докучали Зенкову и соседи-баптисты, и клиенты автосервиса, который находился недалеко от его дома. Кроме того, у бывшего сотрудника МЧС были проблемы с землей. "Поэтому я считаю, что его просто довели. Я вообще не представляю, как можно было, в принципе, его довести, но, судя по всему, не сдержался", – уточнила местная жительница.

Как писали Dni.Ru, кровавая драма разыгралась в Кратово вечером 10 июня. Зенков открыл огонь по прохожим, а затем начал обстреливать прибывших на место происшествие сотрудников полиции и Росгвардии.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали, ранения получили четыре правоохранителя. Преступник был ликвидирован в ходе спецоперации: он прятался от стражей порядка в колодце.

Напомним, недавно похожее происшествие случилось под Тверью. Местный электрик расстрелял соседей по даче после подшучиваний и унижений. Тогда погибли девять человек, преступник задержан.