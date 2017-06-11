Неожиданный поворот в деле кратовского стрелка
Анна знала 49-летнего Игоря Зенкова с детства: с ним общались ее родные и близкие. Знакомая стрелка уверена, что у него не было психических расстройств.
"Мне не хочется, чтобы оскверняли человека, его семью, потому что его семью замечательно знаю. Конечно, это все вранье. Пишут, что он психически неуравновешенный, что он лечился в психиатрических больницах, непонятные интервью с какими-то выдуманными лечащими врачами – это все вранье", – утверждает Анна. По словам местной жительницы, Зенков был адекватным и уравновешенным человеком. Знакомая стрелка уверена, что после 23 лет работы в МЧС и командировки в Чечне его здоровье подорвано не было.
Он ни алкоголик, ни шизофреник
По словам Анны, по жизни Зенков был одиночка: у него были друзья и знакомые, но не было семьи и детей. До последних дней бывший сотрудник МЧС жил с мамой, а с отцом связь поддерживал по телефону. "Человек всю жизнь работал в МЧС, замечательный человек, замечательный отец", – цитирует ее Business FM.
"Мое личное мнение, что все на фоне бытовой ссоры было с соседями. То есть я думаю, что его довели", – отметила Анна. Докучали Зенкову и соседи-баптисты, и клиенты автосервиса, который находился недалеко от его дома. Кроме того, у бывшего сотрудника МЧС были проблемы с землей. "Поэтому я считаю, что его просто довели. Я вообще не представляю, как можно было, в принципе, его довести, но, судя по всему, не сдержался", – уточнила местная жительница.
Как писали Dni.Ru, кровавая драма разыгралась в Кратово вечером 10 июня. Зенков открыл огонь по прохожим, а затем начал обстреливать прибывших на место происшествие сотрудников полиции и Росгвардии.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали, ранения получили четыре правоохранителя. Преступник был ликвидирован в ходе спецоперации: он прятался от стражей порядка в колодце.
Напомним, недавно похожее происшествие случилось под Тверью. Местный электрик расстрелял соседей по даче после подшучиваний и унижений. Тогда погибли девять человек, преступник задержан.
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