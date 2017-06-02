Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина

В Киеве совершено покушение на руководителя батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву – в прошлом бойца полка "Киев". Следствию еще предстоит выяснить обстоятельства случившегося, но украинские власти в своей типичной манере уже обвинили Россию.

Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, киллер представился журналистом французской газеты Le Mond Алексом Вернером, договорившись с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой об интервью. Во время встречи преступник выхватил пистолет Glock и два раза выстрелил в Осмаева.

Жена потерпевшего мгновенно среагировала на ситуацию: произвела четыре ответных выстрела из пистолета, которым ее наградил глава МВД Украины Арсен Аваков. "Это все было автоматически. Как в одно мгновение, во сне. Он начал стрелять по Адаму – именно по Адаму, а не по мне. Возможно, он и не знал, что я имею оружие. Я сразу же достала пистолет, но он оказался трусом – после нескольких попаданий начал кричать: "Сдаюсь!" – заявила Окуева.

По ее словам, после этого они вытолкали киллера из машины. "Адам потом сам вышел и тоже упал", – добавила жена пострадавшего.





Нападавший и потерпевший доставлены в одну из больниц украинской столицы. У Осмаева сломаны ключицы и пробиты легкие. Кроме того, ему сделана операция на печени. У киллера врачи удалили часть легких.

Геращенко отметил, что оба живы и находятся под охраной спецподразделений полиции. Когда киллер придет в себя, он даст показания. "Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства", – заявил советник главы украинского МВД.

Чиновник предположил, что нападавший может быть "внедренным на Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами". Впрочем, уточнил он, не исключен и "чеченский след", поскольку Осмаев является выходцем из Чеченской Республики. "Следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

У злоумышленника обнаружили документы гражданина Украины на имя Александра Венусовича Дакара 1958 года рождения. Однако Геращенко сомневается, что нападавший является тем, за кого себя выдает. Советник главы МВД подчеркнул, что в последнее время киллер регулярно ездил в Россию. "Для получения инструкций из центра", – пояснил он.





Стоит отметить, что Адам Осмаев фигурировал в громком деле о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Подозреваемого задержали в феврале 2012 года в Одессе, однако в ноябре 2014-го городской Приморский районный суд освободил его из-под стражи.

Позже следствие рассматривало Адама Осмаева как вероятного заказчика убийства российского политика Бориса Немцова. Кроме того, он активно участвовал в так называемой антитеррористической операции украинских вооруженных сил в Донбассе в составе батальона имени Джохара Дудаева. Это подразделение уже прекратило существование.