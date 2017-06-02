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Происшествия

Двух известных артистов избили до потери сознания в Москве

Николай Токарев. Кадр из сериала "Оса"
Российских актеров Николая Токарева и Алексея Кондрахова избили в одном из московских кафе. После этого злоумышленники ограбили их и скрылись.
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Как выяснилось, Токарев и Кондрахов ночью пришли в халяльную бургерную в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчины потребовали продать им водку, однако посетителям заведения это не понравилось, передает паблик "ВКонтакте" Mash. 

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После этого пьяных актеров избили. При чем, травмы были настолько сильными, что мужчины на некоторое время потеряли сознание. Пока Токарев и Кондрахов были в отключке, злоумышленники их ограбили – забрали телефоны, деньги и банковские карты, сообщает Life.ru. 

Позже выяснилось, что после избиения у Токарева диагностированы перелом кости черепа, кровоизлияние и сотрясение мозга. У Кондрахова – перелом руки.

Николай Токарев – актер Театра имени Ермоловой. В кино он запомнился зрителям по ролям в картинах "Мастер и Маргарита", "На бойком месте", "Пушкин. Последняя дуэль". На счету Алексея Кондрахова – множество ролей в известных сериалах. таких как "Романовы", "Королева игры", "Гроздья винограда".

Алексей Кондрахов. Кадр из фильма "Королева игры"

 

Автор: Светлана Сидорчук2 июня 2017, 11:20

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