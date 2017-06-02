Выросло число жертв перестрелки на западе Москвы

По уточненным данным, жертвами перестрелки на улице Крылатские Холмы на западе Москвы стали два человека, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. Напомним, что конфликт между двумя группами людей закончился дракой со стрельбой. Всего пострадали пять человек.
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