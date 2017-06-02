Участник драки со стрельбой погиб на западе Москвы

Поздним вечером в районе домов №5 и №7 на улице Крылатские Холмы на западе Москвы встретились две группы людей. Разговор перерос в драку со стрельбой, передает сетевое издание m24.ru.
Один человек погиб, еще четверо пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Кровавая Барби после заключения устроилась в частную религиозную школу в Квебеке
Таким оригинальным способом она поздравила супруга с годовщиной свадьбы
Родитель поп-короля дал откровенное интервью
Актриса продемонстрировала тело в купальнике