Таксист покатал чилийца по Москве за 50 тысяч рублей

В Москве таксист довез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово до гостиницы, расположенной на Краснопресненской набережной, за 50 тысяч рублей. Иностранец отдал водителю деньги и тут же обратился в полицию, передает РИА ФАН.

Как рассказал пострадавший, в Москву он прибыл, чтобы освещать Кубок конфедераций. У аэропорта нанял частного таксиста, однако сколько будет стоить поездка, иностранец поинтересовался только добравшись до отеля. Водитель заявил, что чилиец должен ему 60 тысяч рублей, при этом получив от пострадавшего всю сумму, таксист решил вернуть пассажиру 10 тысяч.

В настоящее все правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Ведется поиск таксиста.