Режиссер "Рокки" умер от страшной болезни
О смерти кинодеятеля сообщил его сын Энтони. Как рассказала Эвилдсен-младший, его отец в последние годы боролся с тяжелым заболеванием – раком поджелудочной железы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу", – сказал Энтони о своем отце.
О дате и месте прощания с Джоном Эвилдсеном пока не говорится. Семья режиссера пообещала поклонникам выпустить дополнительное сообщение на эту тему.
Снятый в 1976 году фильм "Рокки" о боксере, претендующем на титул чемпиона мира, получил три премии "Оскар" – за лучший фильм, режиссуру и монтаж. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне. Позже Эвилдсен снял один из фильмов-продолжений – "Рокки-5", появившийся на экранах в 1990 году.
Еще одной успешной работой Эвилдсена стал фильм "Карате-ребенок". Лента рассказывает о становлении молодого бойца-каратиста под руководством мастера-японца. Картина выпущена в 1984 году. Спустя два года режиссер снял фильм "Карате-ребенок 2", а в 1989-м – третий фильм из этой же серии.
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