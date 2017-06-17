Режиссер "Рокки" умер от страшной болезни

В Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Джон Эвилдсен. Ему был 81 год.

О смерти кинодеятеля сообщил его сын Энтони. Как рассказала Эвилдсен-младший, его отец в последние годы боролся с тяжелым заболеванием – раком поджелудочной железы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу", – сказал Энтони о своем отце.

О дате и месте прощания с Джоном Эвилдсеном пока не говорится. Семья режиссера пообещала поклонникам выпустить дополнительное сообщение на эту тему.

Снятый в 1976 году фильм "Рокки" о боксере, претендующем на титул чемпиона мира, получил три премии "Оскар" – за лучший фильм, режиссуру и монтаж. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне. Позже Эвилдсен снял один из фильмов-продолжений – "Рокки-5", появившийся на экранах в 1990 году.

Еще одной успешной работой Эвилдсена стал фильм "Карате-ребенок". Лента рассказывает о становлении молодого бойца-каратиста под руководством мастера-японца. Картина выпущена в 1984 году. Спустя два года режиссер снял фильм "Карате-ребенок 2", а в 1989-м – третий фильм из этой же серии.