Знаменитый режиссер скончался в возрасте 75 лет

В индийском Хайдарабаде скончался режиссер Дасари Нарьяна Рао. Ему было 75 лет. Кинематографист умер в частной клинике, передает The Indian Express.
Долгие годы Рао боролся с серьезным заболевание. Состояние здоровья режиссера резко ухудшилось в феврале. С тех пор у Рао отказали легкие и почка. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ожидал операции. Однако причиной смерти режиссера стала сердечная недостаточность.
Дасари Нарьяны Рао снял около 150 картин. Он был занесен в индийcкий аналог Книги рекордов Гинесса – Книгу рекордов Лимка – как самый плодовитый болливудский режиссер. Среди работ режиссера наибольший успех имели картины "Любовная тайна", "Репутация" и "Изгнанник".
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