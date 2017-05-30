Знаменитый режиссер скончался в возрасте 75 лет

В индийском Хайдарабаде скончался режиссер Дасари Нарьяна Рао. Ему было 75 лет. Кинематографист умер в частной клинике, передает The Indian Express.

Долгие годы Рао боролся с серьезным заболевание. Состояние здоровья режиссера резко ухудшилось в феврале. С тех пор у Рао отказали легкие и почка. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ожидал операции. Однако причиной смерти режиссера стала сердечная недостаточность.

Дасари Нарьяны Рао снял около 150 картин. Он был занесен в индийcкий аналог Книги рекордов Гинесса – Книгу рекордов Лимка – как самый плодовитый болливудский режиссер. Среди работ режиссера наибольший успех имели картины "Любовная тайна", "Репутация" и "Изгнанник".